«Зенит» уступил «Уралмашу» в стартовой игре четвертьфинала

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл екатеринбургскому «Уралмашу» в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, передает ТАСС. Встреча, прошедшая на домашней площадке сине-бело-голубых, завершилась со счетом 78:85 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс, оформивший 27 очков. В составе «Зенита» лучшим по этому показателю оказался центровой Исмаэль Бако (17 очков).

Счет в серии до трех побед стал 0–1 в пользу уральской команды. Вторая игра четвертьфинала пройдет также в Санкт-Петербурге 28 апреля.

Действующим чемпионом лиги является московский ЦСКА, который в прошлом сезоне в финальной серии обыграл «Зенит» со счетом 4–2.