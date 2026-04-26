Мирный житель погиб при налете беспилотников ВСУ в Белгородской области

В результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области погиб один мирный житель, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Атакам подверглись Шебекинский и Белгородский округа.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон поразил частный дом. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в больницу. Женщина с осколочным ранением шеи доставлена в городскую больницу Белгорода. В поселке Разумное Белгородского округа беспилотники атаковали два коммерческих объекта. Пострадали две женщины: у одной баротравма, у другой — осколочные ранения живота. Обеим оказана помощь.

В городе Шебекино от удара беспилотника две женщины получили баротравмы. После оказания помощи они будут лечиться амбулаторно. Повреждены два коммерческих объекта, восемь легковых автомобилей, а также остекление, забор и фасад одного из домов.