В Саратовской области ожидается ураган в понедельник
Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Саратовской области. По информации РСЧС, в понедельник днем ожидается сильный ветер.
Согласно прогнозу, порывы ветра достигнут 25-26 м/с в отдельных районах левобережья. Рекомендуется не прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач, поскольку это небезопасно.
Граждан призывают быть внимательными и осторожными. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.