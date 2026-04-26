В Саратовской области ожидается ураган в понедельник

Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Саратовской области. По информации РСЧС, в понедельник днем ожидается сильный ветер.

Согласно прогнозу, порывы ветра достигнут 25-26 м/с в отдельных районах левобережья. Рекомендуется не прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач, поскольку это небезопасно.

Граждан призывают быть внимательными и осторожными. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.

Нина Шевченко