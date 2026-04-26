Первые рейсы речного такси в Саратове планируют выполнить летом

В Саратовскую область поступили суда для речного такси. Они уже прошли ходовые испытания. Сейчас оформляются документы и лицензии, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Первые рейсы планируют выполнить этим летом. Как только будет решен вопрос с документами, жители и гости Саратова смогут добираться на речном такси до села Сабуровка, где находится аэропорт Гагарин. Протяженность — около 28 км.

Проект реализован при поддержке Вячеслава Володина. Сейчас в регионе имеются три судна «Валдай». Еще одно готовят к отправке, пятое собирают на заводе.

Нина Шевченко