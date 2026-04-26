В Омской области ищут инвестора для запуска производства жиростойкой бумаги

Агентство развития и инвестиций Омской области объявило поиск инвестора для реализации проекта по запуску производства жиростойкой бумаги. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн руб., мощность производства предполагается в объеме 100 тонн в год. Основными потребителями продукции являются предприятия пищевой и упаковочной промышленности, включая крупные федеральные и локальные сети.

Для размещения будущего предприятия предлагают несколько площадок, в том числе особую экономическую зону (ОЭЗ) «Авангард», промышленные площадки «Т7», «Иртыш», «ТехноОмск», а также земельные участки в черте города.

По данным агентства, объем существующего спроса на жиростойкую бумагу в России составляет порядка 1,8 млрд руб., потребление в целом по стране оценивается в 6,8 тыс. тонн — в регионе 84 тонны. При этом значительная часть — около 70% приходится на импорт из Китая, Германии и Финляндии.

