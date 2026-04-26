Отношения с Румынией атаковал дрон

Москва и Бухарест выясняют обстоятельства инцидента с падением беспилотника, произошедшего 24 апреля на территории Румынии, вблизи украинской границы. МИД Румынии вызвал посла РФ в Бухаресте Владимира Липаева, которому был заявлен «решительный протест». В Бухаресте назвали дрон российским и обвинили Москву в «нарушении суверенитета Румынии» и «серьезной эскалации региональной безопасности». Москва не исключает, что беспилотник мог быть украинским. Особую остроту инциденту придают сообщения о том, что дрон могли сбить дислоцированные в Румынии истребители ВВС Британии.

Место падения беспилотника в Галаце, Румыния

Место падения беспилотника в Галаце, Румыния

Инцидент с падением дрона неустановленного происхождения в окрестностях румынского города Галаца, находящегося на юго-востоке страны вблизи украинской границы, произошел утром 24 апреля и сопровождался громкими заявлениями МИДа, Минобороны и президента Румынии Никушора Дана. «Это первый инцидент, в котором пострадала румынская собственность, это порог, к которому мы относимся со всей серьезностью»,— заявил президент Дан, комментируя информацию о падении беспилотника, обломки которого повредили один из домов и опору ЛЭП.

Как сообщил телеканал Digi 24, сразу после происшествия муниципальные власти направили на место инцидента бульдозер, чтобы убрать обломки, однако сделать это помешали оцепившие место падения дрона сотрудники пограничной полиции и объединенной группы специалистов Министерства обороны и румынской разведки, начавшие расследование.

Страсти вокруг инцидента накалило сообщение Минобороны Румынии о том, что перед падением беспилотника в ночь на 24 апреля два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, дислоцированные на 86-й авиабазе ВВС Румынии Борча (также известна как авиабаза Ферешти), были подняты по тревоге из-за обнаруженных радарами беспилотников, летающих вблизи румынского воздушного пространства.

В заявлении румынского военного ведомства говорилось о том, что пилоты британских истребителей имели разрешение на поражение беспилотников вблизи украинской территории и что около украинского города Рени в Одесской области были зафиксированы многочисленные взрывы.

Вскоре после этого Минобороны Румынии выпустило второй пресс-релиз, в котором уточнялось, что британские истребители действовали строго в пределах румынского воздушного пространства и ни разу не заходили в воздушное пространство Украины.

Во втором заявлении военного ведомства Румынии отмечалось, что «хотя пилоты имели разрешение на поражение воздушных целей, ни один беспилотник не был сбит самолетами, поскольку беспилотники не нарушали воздушное пространство Румынии».

«Миссия заключалась в наблюдении, сдерживании и готовности к реагированию в случае необходимости»,— заявили в румынском военном ведомстве.

В Лондоне подтверждают факт полета двух своих истребителей в Румынии, однако опровергают появившиеся в СМИ сообщения о том, что они могли сбить российский дрон. «Самолеты королевских ВВС не сбивали БПЛА и не залетали в воздушное пространство Украины»,— сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Британии.

Ранее парламент Румынии принял закон, позволяющий сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны, в связи с чем НАТО усилило мониторинг ее воздушного пространства, развернув в стране дополнительные системы раннего предупреждения.

Несмотря на то что в истории с полетом британских истребителей и последовавшим за ним крушением дрона вблизи города Галаца остается много неясного, в Бухаресте уже поспешили обвинить в эскалации Россию.

В связи с этим 25 апреля по распоряжению главы МИД Румынии Оаны Цою во внешнеполитическое ведомство страны был вызван посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев, которому был выражен решительный протест в связи с якобы имевшим место вторжением российского БПЛА в воздушное пространство Румынии. Бухарест обвиняет Москву в «нарушении суверенитета Румынии» и «серьезной эскалации региональной безопасности».

В беседе с корреспондентом ТАСС посол Липаев сообщил, что он «категорически опроверг необоснованные инсинуации, искажающие картину инцидента и разогревающие в румынском обществе антироссийский психоз». «Прежде всего, не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии. То ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам — эти вопросы остаются без ответа»,— отметил глава российской дипмиссии в Бухаресте.

Посол России в Румынии Владимир Липаев

Посол России в Румынии Владимир Липаев

«Настораживает поспешность уничтожения якобы российского дрона, что делает невозможной его идентификацию, так как вполне вероятно, что речь идет об украинской провокации»,— добавил российский дипломат. Он также выразил недоумение по поводу заявления главы МИД Румынии Оаны Цою телеканалу Antena 3 о том, что посол Липаев якобы согласился с тем, что «дрон мог быть российским».

«Вместе с тем Румыния, активно участвуя в организации поставок киевскому режиму оружия, боеприпасов и техники, фактически является стороной конфликта и должна осознавать возможные последствия своих действий. При этом Россия никогда не нацеливала свои ударные средства на объекты в Румынии, и любые претензии в ее адрес в этом контексте неприемлемы, неуместны и беспочвенны»,— резюмировал Владимир Липаев.

Комментируя демарш Бухареста, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила агентству «РИА Новости»: «Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам».

История с упавшим беспилотником неизвестного происхождения в Румынии вернула Европу к державшей ее в напряжении на протяжении прошлого года теме якобы имевшего место нашествия «российских дронов» на страны Старого Света.

Один из таких инцидентов произошел 14 сентября 2025 года и в Румынии, в связи с чем посол Липаев ранее уже посещал МИД страны для выражения «решительного протеста».

Комментируя эту историю, в российском посольстве в Бухаресте тогда заявили, что «ни на один поставленный российской стороной вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа».

Несмотря на отсутствие подтверждения того, что долетевшие до европейских стран дроны имели российское происхождение, в НАТО еще в прошлом году стали обсуждать идею создания бесполетной зоны над Украиной, позволяющей сбивать российские БПЛА в ее воздушном пространстве. В связи с этим инцидент с упавшим БПЛА в Румынии и поднятыми по тревоге британскими истребителями может стать новым триггером дискуссии о возможности появления боевых самолетов ВВС НАТО над Украиной под предлогом «защиты стран альянса».

Сергей Строкань