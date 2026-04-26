Тела трех рыбаков нашли в Волгоградской области, следы четвертого еще не найдены

В Светлоярском районе Волгоградской области после опрокидывания лодки в непогоду погибли три человека, еще одного рыбака ищут. Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По данным следствия, утром 24 апреля четверо местных жителей вышли на моторной лодке в акваторию Волги в районе хутора Громки. Из-за шторма судно перевернулось, после чего рыбаки перестали выходить на связь. Днем в пятницу нашли тело одного из мужчин, затем спасатели подняли из воды еще двоих. Поиски четвертого пропавшего и самой лодки продолжаются.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», перевернулась лодка «Астраханка», на которой был президент Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. Его тело нашли в камышах.

Нина Шевченко