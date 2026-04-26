В Екатеринбурге температура поднимется до +17, ожидают дожди

В Екатеринбурге в понедельник, 27 апреля температура воздуха поднимется до +17 градусов, следует из данных канала «Погода в Екатеринбурге». В течение недели прогнозируют дожди.

«Осадки, связанные с циклоном, - преимущественно в виде дождя, по северу и западу области - с примесью мокрого снега или крупы»,— указано в публикации.

Во вторник, 28 апреля, ожидается +10 днем и дождь. 29 апреля температура поднимется до +12, в среду, 30 апреля, до +13 градусов. Погода ожидается без осадков.

1 мая, в пятницу, ожидается +14 градусов, без дождя. В субботу прогнозируют +11 градсов тепла и дождь.

Анна Капустина