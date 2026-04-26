Уроженец Пензы побил 19-летний рекорд России в марафоне в Германии

34-летний уроженец Пензы, легкоатлет Дмитрий Неделин, специализирующийся на длинных дистанциях, побил 19-летний рекорд России. На международном марафоне в Дюссельдорфе (Германия) он финишировал с результатом 2 часа 08 минут 54 секунд.

Рекорд был обновлен сегодня, 26 апреля. Предыдущий рекорд (2 часа 09 минут 07 секунд) с 2007 года принадлежал Алексею Соколову, установившему его в Дублине.

До 35-го км Дмитрий Неделин бежал в общей группе, но после сумел оторваться. Спортсмен финишировал в одиночестве, завоевав титул чемпиона соревнований.

Нина Шевченко