В Татарстане определили лауреатов премии им. Тукая, среди них — глава «Татнефти»

В Татарстане определили восемь лауреатов республиканской Государственной премии имени Тукая, одной из главных культурных наград республики. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Лауреатами стали поэтесса Лилия Гибадуллина за сборник «Двамы бар», творческий коллектив «Татнефти» в составе Наиля Маганова (генерального директора ПАО «Татнефть»), Сергея Вертелецкого, Павла Корчагина, Эрдни Чавлинова — за проект по воссозданию тюркских музыкальных инструментов, а также авторы спектакля «Казанга Тукай кайткан» в театре им. Камала — Резеда Зайниева, Айдар Заббаров и Эмиль Талипов.

Премия была учреждена в 1958 году и присуждается за произведения литературы и искусства, получившие общественное признание, а также за значимые научные работы в области искусствоведения и литературоведения.

