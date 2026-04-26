СКР проводит проверку после поражения электрическим током ребенка в Приангарье

Доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) проводят следователи СУ СК России по Иркутской области после травмирования несовершеннолетнего в результате поражения электрическим током.

По данным правоохранителей, семилетний ребенок получил электротравму 25 апреля в Усть-Илимске при попытке залезть на трансформаторную будку.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. В рамках проверки следователи дадут оценку работе должностных лиц, ответственных за контроль над объектами повышенной опасности.

Лолита Белова