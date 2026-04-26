ФК «Урал» одержал победу над «Челябинском» в 31-м туре Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Челябинском» в 31-м туре Лиги Pari. Матч проходил в Челябинске и закончился со счетом 1:2 (0:1) в пользу гостей. За «Урал» голы забили: Мамин (32 минута) и Секулич (62, с пенальти). У «Челябинска» отличился Левин (79).

После игры ФК «Урал» набрал 58 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Пока на первом месте «Факел» из Воронежа (60 очков), на третьем — «Родина» (56 очков), у них на одну игру меньше.

Следующий матч «Урал» сыграет 4 мая на «Екатеринбург Арене». Его соперником будет «Шинник» (Ярославль).

Николай Яблонский