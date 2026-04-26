В ДТП с автобусом в Томской области погиб водитель встречного автомобиля

В Асиновском районе Томской области на 37 км автомобильной дороги «Камаевка-Асино-Первомайское» столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и легковой автомобиль ВАЗ-2107. По предварительной информации регионального ГУ МВД, 26 апреля около 13:35 местного времени автобус, в салоне которого находились восемь пассажиров, выехал на обочину, после чего совершил наезд на припаркованный легковой транспорт.

В результате столкновения 59-летний водитель ВАЗ-2107 погиб на месте, находившиеся в машине пассажиры — 51 и 72 лет доставлены в медучреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

