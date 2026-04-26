В Екатеринбурге почтили память жертв аварии в Чернобыле

В Екатеринбурге сегодня, 26 апреля, прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Мероприятие состоялось у памятника «Жертвам радиационных катастроф» в парке имени XXII Партсъезда, сообщили в департаменте информационной политики региона.

В церемонии приняли участие более 100 человек — ликвидаторы и их родственники, представители органов власти, депутаты Законодательного собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской думы, главы районов, а также участники военно-патриотических и молодежных организаций. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Как отмечается, 40 лет назад в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие более 6,5 тыс. жителей Среднего Урала. Среди них были военнослужащие, пожарные, сотрудники органов внутренних дел, специалисты гражданской обороны, инженеры и медики.

В настоящее время почти 5 тыс. ликвидаторов и членов их семей получают специализированную медицинскую помощь в Свердловской областной больнице №2. Это единственное в регионе учреждение, которое на постоянной основе наблюдает и лечит пострадавших от радиационных катастроф и их семьи.

Анна Капустина