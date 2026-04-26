В Москве задержали лжериэлтора из Удмуртии, укравшего часы за 2 млн рублей

Московские полицейские задержали ранее судимого 24-летнего уроженца Удмуртии, что под видом риэлтора вошел в квартиру москвички и похитил у нее часы стоимостью 2 млн руб, пишет «МВД Медиа». Возбуждено уголовное дело за кражу в «особо крупном размере» (ст. 158 УК, до десяти лет лишения свободы).

Сотрудники полиции выяснили, 34-летняя москвичка планировала продать недвижимость и с ней связался незнакомец, что под видом риэлтора предложил ей помощь. На встрече с пострадавшей он снимал квартиру для «потенциальных покупателей» и, оставшись один в гардеробной, похитил часы. Вскоре фигурант скрылся.

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в комнате. После обнаружения пропажи пострадавшая попыталась самостоятельно урегулировать конфликт, но мужчина «ответил категорическим отказом» и не собирался возвращать имущество.

В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта на Хорошевском шоссе. Полицейские выяснили, что задержанный не является риэлтором, а похищенное он успел сдать в ломбард за 690 тыс. руб. Полученные средства он потратил на личные нужды.

Лжериэлтору избрана мера пресечения — подписка о невыезде с надлежащим поведением. Сотрудники полиции ищут похищенное имущество.