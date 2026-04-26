В Самаре ограничено движение на перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии

В Самаре из-за ремонта трамвайных путей частично ограничено движение на перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии. Об этом сообщили в администрации города.

До 5:00 29 апреля частично перекрыты ул. Советской Армии со стороны ул. Мориса Тореза в сторону ул. Промышленности и ул. Промышленности в сторону ул. Аэродромной.

Движение трамваев №№ 3, 4, 11 и 23 на участке ремонта трамвайной линии будет приостановлено с 20:00 25 апреля до 5:00 27 апреля, с 22:00 27 апреля до 05:00 28 апреля и с 22:00 28 апреля до 05:00 29 апреля.

Автобусы № 75 при движении в направлении ул. Мориса Тореза свернут с ул. Промышленности на проезд 9 Мая, затем проследуют через переулок Карякина и поедут по своему маршруту по ул. Мориса Тореза. Для объезда участка ремонта в обратном направлении маршрут будет пролегать по тем же улицам.

Сабрина Самедова