Новосибирская компания добилась рекордного объема выпуска пива в 2025 году

Производитель пива из Новосибирска АО «Славянка» (торговые знаки «Йозеф Хмелек» и «Грозбиир») отчитался о рекордном выпуске пива по итогам 2025 года с момента запуска производства. Показатель в прошлом году достиг 841 тыс. дал. «В период 2013-2024 годов объем производства нашего предприятия составлял 700-765 тыс. дал. В период 2024-2025 годов предприятием выпущен максимум за всю историю своего существования – 821 тыс. дал и 841 тыс. дал», — говорится в годовом отчете компании на сайте раскрытия информации.

Производственные мощности компании расположены в Междуреченске Кемеровской области и составляют 1 млн дал пива и 200 тыс. дал напитков. Загруженность по данным на конец 2025 года составила около 83% выпуска пива и 30% напитков.

Основным рынком, на котором АО «Славянка» осуществляет свою деятельность, является Кемеровская область: около 37,9% всей продукции продается в Междуреченске, в Новокузнецке — 39%, кроме того, продукция поставляется в Новосибирск — 21% и Красноярский край — 2%.

«В 2025 году произошло очередное повышение ставки косвенного налога в составе цены – акциза на пиво на 15,3% (с 260 руб. за дал до 300 руб. за дал), акциза на безалкогольные сахаросодержащие напитки на 42,9% (с 70 руб. за дал до 100 руб. за дал). Данное обстоятельство сдерживало рост чистых цен (после вычета налогов) предприятия по пиву, хотя нам удалось добиться увеличения средней цены на основную продукцию – пиво на 10% по сравнению с прошлым годом», — отчиталась компания.

АО «Славянка» основано в Новосибирске в 1992 году. Численность персонала демонстрирует стабильный рост: со 131 человека в 2020 году до 146 в 2025-м. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 468,3 млн руб., что на 12,2% выше показателя 2024 года. Чистая прибыль также выросла на 8,3%, достигнув 22,8 млн руб.

