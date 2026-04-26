«Аватар» влетел в кинотеатры

Анимационный фильм «Аватар: Легенда об Аанге» появился на российских экранах за полгода до мировой премьеры. А все из-за утечки: картина оказалась в сети задолго до релиза. Сначала в интернете появились небольшие фрагменты, а затем и вовсе полный вариант мультфильма. Видео быстро разошлось по платформам, в том числе с русским переводом.

С этой недели картину «Аватар: Легенда об Аанге» показывают несколько кинотеатров, в том числе в Москве. При этом у проекта до сих пор нет даже официального трейлера. Это беспрецедентный случай для киноиндустрии, отметил главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев:

«Произошло так, что копия фильма, при этом достаточно хорошего качества, была слита. Конечно же, это был не кинотеатрального качества формат, но представители теневого проката на российском рынке подсуетились и доработали качество картинки насколько это возможно, а также подготовили российский дубляж.

Информация о готовности релиза поступала уже давно, существовала готовая копия. Она лежала, дожидаясь своего часа в прокате. Это нормальная практика, некоторые фильмы могут годами ожидать своего релиза. Предполагаю, что в ходе деловой переписки или обмена с кем-то информацией была слита ссылка на копию фильма. Как говорится, человеческий фактор».

Полиция Сингапура уже задержала подозреваемого в утечке анимационного фильма. По данным следствия, он взломал один из серверов, связанных с производством картины, скачал копию и выложил ее в открытый доступ. Компания Paramount также утверждает, что картина оказалась в сети после внешнего вмешательства.

Подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 50 тыс. сингапурских долларов (около 3 млн руб.). Однако для фанатов это уже мало что меняет, из-за утечки фильм рискует провалиться в прокате, а значит, поставить под вопрос продолжение франшизы, считает представитель фан-сообщества «Аватара» Павел Володин:

«Он не вызывает ощущения недоделанности, если его просто смотреть и даже пересмотреть, он выглядит уже готовым. Я все равно на него схожу, если будет возможность, или как минимум посоветую друзьям, знакомым сходить на него. Думаю, это будет пользоваться спросом, потому что немало людей проводили детство, юность на этих мультсериалах, плюс он действительно хорошо бы смотрелся на большом экране. Там потрясающие экшен-сцены есть.

Что касается того, что картина попала на экраны до официального релиза, то у меня это двоякие чувства вызывает. С одной стороны, приятно посмотреть раньше. С другой, есть опасения, что это будет одним из тех факторов, который не даст франшизе развиваться дальше».

Параллельно другая студия — Netflix — готовит второй сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» с живыми актерами, его премьера запланирована на 25 июня. Оригинальный мультсериал вышел в 2005 году на канале Nickelodeon.Он стал одним из самых популярных анимационных проектов нулевых. По мотивам проекта выходили комиксы и видеоигры.

Николай Малышев, Андрей Дубков