В Нижнем Новгороде достроили I очередь туркомплекса «Экопарк на Гребном канале»

Первую очередь пятизвездочного туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале» достроили в Нижнем Новгороде. Она включает отель на 265 номеров, сообщили в региональном правительстве. Концепция комплекса ориентирована на здоровый образ жизни и полный отказ от алкоголя — его употребление запрещено на всей территории.

Кроме гостиницы, проект предусматривает термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Его открытие запланировано на третий квартал 2026 года.

Это первый отель в регионе, созданный по программе льготного кредитования нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году стоимость проекта оценивалась в 600 млн руб., но потом она резко выросла до 8 млрд руб. В 2022 году областной совет по земельным и имущественным отношениям признал проект ООО «Экопарк-Нижний Новгород» социальным. Это решение освободило инвестора от уплаты компенсации за пользование социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Ввод комплекса в эксплуатацию планировался в 2025 году, затем сроки сдвинули на 2027 год.

Галина Шамберина