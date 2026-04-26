Главе СК доложат о причинах сброса сточных вод в реку Исеть

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Курганской области Сергею Степанову доложить о причинах сброса сточных вод в реку Исеть в Далматово. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Информация о ситуации появилась в СМИ. По данным жителей, длительное время из-за неисправности очистных сооружений сточные воды сбрасывают в реку Исеть и на землю. Это приводит к резкому неприятному запаху. Как подчеркивают горожане, профильные структуры не принимают меры для ремонта объекта.

В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело.