Cвердловская область поставила гуманитарную помощь в Дагестан

Гуманитарный груз из Свердловской области прибыл в Дагестан. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

«Благодарю всех, кто помог его собрать и доставить. Жителям республики сейчас нужно многое, чтобы восстановить привычный уклад жизни. Уверен, что и наша помощь будет кстати»,— написал он.

Напомним, в начале апреля в Дагестане произошло наводнение из-за прорыва Геджухского водохранилища. От наводнения пострадали более 15 тыс. человек, погибли шестеро, повреждено более 6 тыс. зданий.

Анна Капустина