На Ставрополье средний срок потребительского кредита вырос на 29%

За год средний срок потребительского кредита в Ставропольском крае вырос на 29%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В марте 2025 года средний срок потребкредита на Ставрополье составлял 1,73 года. В марте 2026 года срок вырос до 2,23 года.

Как отмечается в сообщении, в начале 2025 года средний срок потребкредита в России находился на минимальных значениях из-за ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Летом сроки выросли, однако в последующие месяцы показатель стабилизировался на уровне 2,1 — 2,3 года.

Мария Иванова

