Вучич осудил политическое насилие после стрельбы на приеме с Трампом

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решительно осуждает вооруженное нападение на американского лидера Дональда Трампа и его семью, назвав политическое насилие воплощением трусости.

По словам сербского президента, такие действия подрывают стабильность государств и усугубляют существующие разногласия. Александр Вучич в соцсети Х также выразил особую тревогу в связи с тем, что этот инцидент стал уже третьим нападением на президента США, и призвал рассматривать его как явное предупреждение.

Инцидент произошел на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Дональд Трамп. В результате стрельбы ранение получил офицер Секретной службы. Нападавший, 31-летний Коул Томас Аллен, был задержан на месте. При нем обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия.

Мотивы стрелявшего пока не установлены. Расследование продолжается. Американские правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и возможную причастность подозреваемого к экстремистским группировкам.