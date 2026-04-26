Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил, что в мае Европейский союз и Великобританию ожидает масштабный энергетический кризис. Он, по словам господина Дмитриева, может привести к серьезным экономическим потерям.

«ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в мае, и им нужно скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами подчеркнул, что вместо постоянного поиска внешнего врага для оправдания внутренних неудач Европа должна сосредоточиться на деэскалации. Это заявление прозвучало в ответ на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который отметил, что лидеры России, США и Китая формируют «глобальный сдвиг», который работает против Европы. Господин Дмитриев подчеркнул важность корректировки политики во избежание экономической катастрофы.