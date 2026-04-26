В Ханты-Мансийске открыли турнир по борьбе в честь сына Жоги

В Ханты-Мансийске проходит турнир по спортивной борьбе «Сибирские грэпплеры», посвященный Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге. Об этом сообщил полпред в УрФО Артем Жога.

В соревнованиях участвуют более 450 спортсменов разных возрастов из 10 регионов России, включая Донбасс и Новороссию. Турнир проводится в формате состязаний по грэпплингу.

«Грэпплинг — достаточно молодая дисциплина, которая стремительно набирает популярность. Он учит держать удар, признавать ошибки и подниматься после падения. Благодаря таким занятиям закаляется характер»,— написал полпред.

Артем Жога отметил, что турнир задуман как способ сохранить память о Владимире Жоге и привлечь внимание молодежи к истории батальона «Спарта». Он также поблагодарил организаторов, тренеров, губернатора ХМАО Руслана Кухарука и жителей региона за поддержку мероприятия.

Сын Артема Жоги, Владимир Жога руководил батальоном «Спарта» в ДНР. Он погиб в марте 2022 года во время эвакуации жителей.