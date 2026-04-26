В Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе началось отпевание народного артиста России Сергея Стадлера. Худрук «Петербург-концерта» и главный дирижер городского симфонического оркестра скоропостижно скончался 20 апреля на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Стамбул. Лайнер экстренно сел в Румынии, но спасти музыканта не удалось.

Как передает ТАСС, гражданская панихида запланирована в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Она стартует в 12:00 — под полуденный выстрел пушки. Похороны — на Смоленском кладбище, траурная церемония в 15:00.

Как сообщает газета «Metro Мoсква», на похороны господина Стадлера в Петербург приехала его бывшая жена советская и российская балерина, актриса театра и кино, народная артистка России Илзе Лиепа.

Стадлер окончил Ленинградскую консерваторию, стажировался в Московской. Лауреат конкурсов в Праге, Париже, Хельсинки и конкурса имени Чайковского в Москве. Гастролировал по 70 странам. Первым из музыкантов удостоился права играть на скрипке Паганини в открытых концертах.

В последние годы много дирижировал, ставил спектакли в России и за рубежом. Преподавал в Петербургской и Московской консерваториях, в 2008–2011 годах возглавлял петербургскую. Проводил мастер-классы в Норвегии, Польше, Финляндии, Португалии, Сингапуре, входил в жюри международных конкурсов.