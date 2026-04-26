На капитальный ремонт участка дороги от трассы «Цивильск — Ульяновск» до деревни Новые Высли в Чувашии выделили 360,9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В Чувашии отремонтируют участок дороги до деревни Новые Высли за 360,9 млн рублей

Подрядчику предстоит отремонтировать участок дороги протяженностью 4,55 км в Комсомольском районе. Проект контракта предусматривает полный комплекс работ: подготовительные мероприятия, устройство основания и асфальтобетонного покрытия, установку барьерных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение разметки, а также работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Завершить все работы необходимо до 15 ноября 2026 года.

Влас Северин