Каллас осудила стрельбу на мероприятии с участием Трампа

Глава европейской дипломатии Кая Каллас осудила политическое насилие после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который проходил в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. Об этом она написала в социальной сети X.

«Рада, что все присутствовавшие, включая президента Трампа, в безопасности после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Политическому насилию нет места в демократии»,— подчеркнула госпожа Каллас. Еврокомиссар также выразила сожаление по поводу травмы, которую получил один из офицеров Секретной службы США во время инцидента, и пожелала ему скорейшего выздоровления.

По данным СМИ, подозреваемым является 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. Правоохранительные органы задержали злоумышленника на месте происшествия. По предварительной версии мэра Вашингтона Мюриэл Боузер, он действовал один.

Во время инцидента президента США Дональда Трампа и других представителей администрации экстренно эвакуировали. ГосподинТрамп позже заявил, что следствие проверяет, были ли сообщники у стрелка.