Новосибирский производитель средств связи отчитался о снижении продаж на 22%

Производитель средств связи и радиоэлектроники новосибирское ЗАО «Ноэма» отчитался об отрицательной динамике объема реализации по каждой категории продукции на 22% по итогам 2025 года. Выручка компании в прошлом году составила 97,6 млн руб., что на 8,4% меньше, чем в 2024 году. Чистая прибыль за тот же период сократилась более чем вдвое — с 18,7 млн руб. до 8 млн руб.

«В текущем году объем реализации по каждой категории продукции имеет отрицательную динамику, в среднем на 22%», — говорится в годовом отчете предприятия.

Приоритетным направлением деятельности компании в 2025 году стало производство систем оповещения для ГО и ЧС. До 2027 года общество намерено увеличить выпуск рупорных громкоговорителей и акустических массивов за счет расширения рынков сбыта и увеличения товарооборота на 10-20% для систем оповещения МЧС, а также выхода на маркетплейсы.

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «Ноэма» основано в Новосибирске в 1992 году и работает в сфере производства компонентов для аудио- и видеоаппаратуры. С начала 2025 года генеральным директором является Наталья Зыбина. Данные о составе учредителей в открытых источниках отсутствуют.

Лолита Белова