На покупку 27 автобусов для Чебоксар выделили 429,3 млн рублей

На поставку 27 автобусов для пассажирских перевозок в Чебоксарах выделили 429,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

По условиям контракта, техника должна быть новой, на газовом топливе, с низким уровнем пола, чтобы удобно было заходить маломобильным пассажирам и людям с колясками. Автобусы также оснастят системой видеонаблюдения, навигацией ГЛОНАСС, маршрутными табло и речевым автоинформатором. Гарантия на технику — три года или 225 тысяч километров пробега.

Всего на обновление парка автобусов и троллейбусов в Чувашии планируют направить 1,7 млрд рублей. В ближайшие пять лет планируется закупить 133 троллейбуса и 325 автобусов.

Влас Северин