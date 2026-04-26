Пострадавший при атаке БПЛА на завод в Вологодской области находится в тяжелом состоянии
Состояние одного из пяти пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на производственную площадку фосфорного комплекса в Вологодской области оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
По данным главы региона, в результате инцидента, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье, был поврежден трубопровод с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит». Господин Филимонов уточнил, что возгорания не произошло, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
«Всего пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что утечка серной кислоты ликвидирована, выбросов опасных химических веществ нет. Помимо трубопровода, незначительные повреждения получили производственные здания. Все пострадавшие были госпитализированы.