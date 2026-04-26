Губернатор Дронов поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА над Новгородской областью

Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военнослужащих за уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом. Об этом он написал в своем канале на платформе «Макс», передает РИА Новости.

В ночь на субботу Минобороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении 203 украинских беспилотников над территорией России. Цели поражались в том числе в границах Новгородской области.

После атаки в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА. Единая госсистема предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) информировала жителей о возможных перебоях с интернетом. Режим был снят после 7:00 мск. Губернатор призвал граждан в случае обнаружения обломков дронов не приближаться к ним и сообщать о находке по номеру 112.