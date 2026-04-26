Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Дронов поблагодарил военных за отражение атаки БПЛА над Новгородской областью

Губернатор Новгородской области Александр Дронов поблагодарил военнослужащих за уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом. Об этом он написал в своем канале на платформе «Макс», передает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба администрации Новгородской области

В ночь на субботу Минобороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении 203 украинских беспилотников над территорией России. Цели поражались в том числе в границах Новгородской области.

После атаки в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА. Единая госсистема предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) информировала жителей о возможных перебоях с интернетом. Режим был снят после 7:00 мск. Губернатор призвал граждан в случае обнаружения обломков дронов не приближаться к ним и сообщать о находке по номеру 112.

