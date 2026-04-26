В Татарстане ввели запрет на промышленное рыболовство на полторы недели

В Татарстане с 25 апреля по 5 июня действует полный запрет на промышленное рыболовство, сообщает пресс-служба госкомитета республики по биоресурсам.

Для любителей рыбалки разрешено использование одной поплавочной или донной удочки с берега. На орудиях вылова у одного человека может быть не более двух крючков.

Нарушение правил влечет административную или уголовную ответственность. Стандартный штраф составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и снастей. При крупном ущербе, использовании запрещенных орудий или ловле в местах нереста штраф возрастает до 500 тыс. рублей. В таких случаях возможно лишение свободы на срок до двух лет. За вылов краснокнижных видов предусмотрен штраф до 1 млн рублей и ограничение свободы на три года.

Влас Северин