В Удмуртии насмерть разбился водитель багги после поездки без мотошлема

В Завьяловском районе Удмуртии 50-летний водитель «Багги» не справился с управлением и съехал с дороги, опрокинувшись. В результате аварии он получил смертельную травму. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Авария произошла 25 апреля около 16:20 на дороге «Докша-Колюшево». По предварительным данным, водитель передвигался без мотошлема и не был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП проводится расследование, причины и обстоятельства устанавливаются.