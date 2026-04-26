В Удмуртии насмерть разбился водитель багги после поездки без мотошлема
В Завьяловском районе Удмуртии 50-летний водитель «Багги» не справился с управлением и съехал с дороги, опрокинувшись. В результате аварии он получил смертельную травму. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.
Авария произошла 25 апреля около 16:20 на дороге «Докша-Колюшево». По предварительным данным, водитель передвигался без мотошлема и не был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП проводится расследование, причины и обстоятельства устанавливаются.