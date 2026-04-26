Замначальника челябинского отдела полиции отправили под домашний арест

Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю начальника отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Степану Бочкареву. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Адвокаты не возражали против удовлетворения ходатайства следствия о домашнем аресте. При этом они просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Учитывая данные о личности фигуранта, наличие у него места жительства и устойчивых социальных связей, суд отправил Степана Бочкарева под домашний арест на два месяца, до 24 июня 2026 года. Ему нельзя общаться со свидетелями и потерпевшей, отправлять и получать письма, а также пользоваться любыми видами связи. Постановление не вступило в законную силу.