Трамп прокомментировал стрельбу на ужине с его участием

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в отеле Washington Hilton, произошедшую во время торжественного ужина с его участием. Он подтвердил, что нападавший был задержан Секретной службой, и поблагодарил агентов за работу.

«Тот еще вечер выдался в округе Колумбия... Я рекомендовал продолжить шоу, но буду полностью руководствоваться решениями правоохранительных органов. Они примут решение в ближайшее время... Независимо от этого решения, вечер будет сильно отличаться от запланированного, и нам просто-напросто придется повторить его»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Стрельба произошла сегодня на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Дональд Трамп и представители администрации президента были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.