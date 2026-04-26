На западе Москвы нашли тело женщины с ножевыми ранениями

На улице Верейской в Москве обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями, сообщили в столичном управлении СКР. Кунцевский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, позже возбудил уголовное дело об убийстве.

Пресс-служба ведомства выложила кадры с места происшествия — помещение, где нашли погибшую, похоже на рабочий кабинет. Где именно произошло убийство, в ведомстве не уточняют.

Следователи изучают место происшествия. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Личность убийцы устанавливается.