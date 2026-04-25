Водителю большегруза после смертельного ДТП в Ленобласти предъявлено обвинение

Следственное управление УМВД России «Гатчинское» возбудило уголовное дело в отношении водителя автопоезда, выехавшего на запрещающий сигнал светофора в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, на 41-м км автодороги А-120 («Санкт-Петербургское южное полукольцо») у деревни Жабино 34-летний водитель грузовика «Шакман» с полуприцепом выехал на перекресток на красный свет, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ под управлением 51-летнего мужчины. В результате ДТП два человека погибли (63-летний пассажир погиб на месте, водитель ПАЗ скончался в больнице), более 20 пострадали.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, говорится в сообщении.