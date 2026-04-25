Задержан житель Новосибирска, подозреваемый в поджоге кафе в Петербурге по указанию мошенников

Сотрудники полиции задержали 37-летнего ранее судимого жителя Новосибирска, который в августе 2025 года поджег кафе на Чугунной улице в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, предполагаемый поджигатель действовал по указанию телефонных мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Владелец заведения обратился в полицию с заявлением о поджоге. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Днем 23 апреля подозреваемый был задержан в Новосибирске по месту жительства и доставлен в Санкт-Петербург, говорится в сообщении. По данным следствия, после поджога он вернулся домой.