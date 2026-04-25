Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в оправдании терроризма за комментарий в сети

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Сергея Павлова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщает РИА Новости.

По версии следствия, 28 января 2024 года подозреваемый оставил в открытом чате движения «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация) комментарий. В пресс-службе судов отмечают, что с лингвистической точки зрения эта фраза содержит признаки публичного оправдания терроризма.

Обвиняемый был задержан 24 апреля. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня, говорится в сообщении.