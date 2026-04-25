Афера с сертификатами для переселенцев с Севера раскрыта в Коми

Сотрудники Следственного комитета в Республике Коми задержали троих подозреваемых в мошенничестве с государственными жилищными сертификатами для переселенцев с Крайнего Севера, передает РИА Новости. Ущерб федеральному бюджету, по данным следствия, превысил 15 млн руб., сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По версии обвинения, жители города Инта обратились к юристу, нотариусу и риелтору для обналичивания сертификатов, полученных по госпрограмме переселения. Фигуранты, как полагает следствие, неоднократно покупали и продавали одни и те же квартиры разным держателям сертификатов. Удерживая до 6% от суммы сертификата, они переводили остальные деньги владельцам.

В СК уточняют, что злоумышленники намеревались похитить еще около 7 млн руб. Подозреваемые задержаны в Коми и Московской области, им предъявлены обвинения. Вопрос о мере пресечения решается.