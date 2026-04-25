Разводка Троицкого моста в Петербурге будет посвящена 80-летию Жириновского

Торжественная разводка Троицкого моста в Санкт-Петербурге будет приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в обращении, распространенном пресс-службой администрации Петербурга.

«Сегодня выдающемуся политику, патриоту нашего Отечества Владимиру Вольфовичу Жириновскому исполнилось бы 80 лет. <…> В честь его 80-летия в городе проходят памятные мероприятия. В мультимедийном парке "Россия — моя история" организована интерактивная выставка. На цифровых панелях в городе появятся портреты политика. Владимиру Жириновскому также посвящена торжественная разводка Троицкого моста», — заявил господин Беглов.

Губернатор отметил, что Жириновский в переломное для страны время отстаивал принципы защиты национальных интересов. С 1993 года на протяжении почти 30 лет он был депутатом Госдумы, возглавлял фракцию ЛДПР, занимал пост вице-спикера. При его участии разрабатывался ряд законов, уточняется в сообщении.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия политика на государственном уровне в 2026 году.