Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварийного моста в Чувашии

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего состояния моста в селе Злобино Алатырского округа Чувашии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

По данным СК, единственный мост, ведущий в село, длительное время находится в аварийном состоянии. В апреле после осадков сооружение затопило, возникла угроза обрушения. Обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Чувашии Александру Полтинину возбудить дело и доложить о ходе расследования, а также о мерах по восстановлению транспортной доступности для жителей села. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов