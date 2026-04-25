«Ак Барс» победил «Металлург» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ на выезде.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Шайбы у «Ак Барса» забросили Илья Сафонов, Никита Дыняк, Нэйтан Тодд и Александр Хмелевский, оформивший дубль. Защитник Митчелл Миллер записал на свой счет три результативные передачи. У «Металлурга» отличились Люк Джонсон и Александр Петунин.

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин продлил результативную серию до девяти матчей (2 гола + 9 передач). Для Сафонова матч стал 400-м в КХЛ.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед — 1:0. Второй матч состоится 27 апреля в Магнитогорске.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» финишировал третьим в Восточной конференции. В плей-офф команда последовательно прошла челябинский «Трактор» (4:1) и минское «Динамо» (4:0).

Анар Зейналов