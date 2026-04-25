В ЯНАО одобрили строительство первого арктического курорта

В Ямало-Ненецком автономном округе госэкспертиза одобрила строительство арктического курорта. Информация размещена на сайте российской Главгосэкспертизы.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации объектов всесезонного туристического комплекса «Рай-Из» — первого в России заполярного курорта. Проект реализуется в долине реки Собь, на северо-восточном склоне горного массива Рай-Из, где арктические условия создают базу для круглогодичного туризма.

На этом этапе инвесторы строят объекты общей площадью почти 6 тыс. кв. м: трехзвездочный гостиничный комплекс на 150 номеров (вмещает до 320 гостей), гараж, инженерные сети и удобные проезды. Гостиница — вытянутое здание переменной этажности с тремя секциями.

Предусмотрена возможность выделения 60 номеров в отдельный блок для организованных молодежных групп с собственной входной группой и обеденным залом. В первой секции разместятся медицинский кабинет, досуговый центр с залами для настольных игр и мероприятий, банный комплекс с хаммамом, магазин непродовольственных товаров, административные помещения и лыжехранилище. Во второй секции запроектирован ресторан с двумя обеденными залами на 100 и 60 человек. В третьей секции, помимо номерного фонда, предусмотрены кафетерий и зона загрузки.

Помимо этого, курорт оснастили элементами, которые обеспечивают доступную среду. Здание украшено декоративными элементами: вертикальным поясом, навесом с декоративными стропилами и капителями, светлым и темным горизонтальными поясами. Застройщиком выступает ООО «ИФР-ХАРП» (входит в дочернюю компанию Газпромбанка «ГПБ-Инфраструктурный Холдинг»).

Анна Капустина