«Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата страны

«Пермские медведи» вышли в полуфинал Суперлиги. Это стало известно после того, как подопечные Валентина Бузмакова победили дома во второй матче четвертьфинала ставропольский «Виктор». Матч завершился со счетом 33:28 (18:14).

Отметим, что вратари пермского клуба показали эффективность в этой встрече 30% отраженных бросков.

Напомним, что в Ставрополе победу одержали «медведи». Впереди у пермской команды игры полуфинала со столичным ЦСКА. Дата матчей будет определена ФГР в ближайшее время.