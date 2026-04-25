Жителя Варненского района будут судить за ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Варненского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, вечером 14 января 2026 года водитель ВАЗ 21102 двигался по дороге Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с машиной Lada 210740. В результате ДТП 17-летняя непристегнутая пассажирка ВАЗ и 24-летний пассажир Lada скончались в медицинском учреждении. Еще одному человеку, находившемуся в салоне второго автомобиля, причинен тяжкий вред здоровью.

Родители девушки предъявили гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 2 млн руб. Уголовное дело направлено в Варненский районный суд для рассмотрения по существу.