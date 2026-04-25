В Красноярском районе Самарской области отремонтируют дорогу Коммунарский — Яблоневый

В Красноярском районе Самарской области начался капитальный ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 км, сообщили в минтрансе региона.

Дорога особоенно необходима жителям поселка Яблоневый, где нет собственной школы, детсада, аптеки и фельдшерско-акушерского пункта. По трассе проходит школьный автобусный маршрут.

В границах поселка помимо ремнота дороги построят тротуары и смонтируют линию уличного освещения. Подрядчик ООО «ДСК Трансстрой» уже полностью отфрезеровал старое покрытие.

Стоимость контракта составляет 217 млн руб.

Сабрина Самедова