На Дону задержали группировку подозреваемых в распространении наркотиков

В Ростовской области полицейские пресекли деятельность организованной группы наркодилеров, распространявших запрещенные вещества на территории Ростова-на-Дону, Шахт и Новочеркасска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правоохранителям стало известно, что пятеро жителей области в возрасте от 22 до 41 года, включая 24-летнюю девушку, самостоятельно выращивали, изготавливали и сбывали наркотики через онлайн-маркет. В Новочеркасске полицейские остановили автомобиль Lada Granta. При силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны 22-летний владелец машины, 33-летний подозреваемый в организации криминального бизнеса и 41-летний предполагаемый участник группы. В детском кресле автомобиля полицейские обнаружили расфасованные по двум пакетам более 200 свертков с наркотиками общей массой около 300 гр. Позже оперативники задержали еще двух предполагаемых соучастников.

При обысках в жилище собственника авто изъяты более 100 граммов запрещенных веществ и 4,5 кг марихуаны. В помещении, арендованном организатором, обнаружены 16 кустов конопли и около 10 кг марихуаны. Изучив мобильные телефоны подозреваемых, оперативники нашли сведения о наркотайниках, оборудованных на территории областного центра, Шахт и Новочеркасска.

Полицейские установили, что между участниками группы были распределены обязанности: по указанию организатора трое мужчин распространяли вещества через закладки, девушка занималась фасовкой. У задержанных изъяты сим-карты, банковские карты, электронные весы, изоляционная лента, полимерные пакеты и ноутбук, использовавшийся для загрузки фотографий тайников на теневую интернет-платформу.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на преступление и сбыт наркотиков). Все пятеро фигурантов заключены под стражу.

Константин Соловьев