Мэр обсудил с волонтерами создание благотворительной системы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге необходимо разработать систему благотворительных мероприятий для создания нового бренда столицы Среднего Урала — «город щедрых людей», рассказала мэру Алексею Орлову директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина на заседании Совета неравнодушных горожан. По ее словам, на протяжении нескольких лет в Екатеринбурге реализуется проект «Щедрый вторник», который объединяет бизнес, учреждения и некоммерческие организации (НКО) для помощи нуждающимся: в 2024 году он насчитывал 15 НКО и 15 партнеров, в 2025-м — 27 НКО и 24 партнера.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ирина Гуткина (справа)

Совет неравнодушных горожан (официальное название Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) при администрации Екатеринбурга создал Алексей Орлов в 2021 году для обсуждения значимых и острых вопросов. В состав Совета вошли депутаты гордумы, общественные деятели, музыканты, журналисты, историки и архитекторы.

Ирина Гуткина отметила, что без административных ресурсов им удалось собрать за декабрьский «Щедрый вторник» в 40 локациях 500 кг продуктов, 600 кг корма и 4 млн руб., которые предоставили более 5 тыс. человек. «Это не про то, что НКО пришли к кому-то и попросили деньги, это про коллаборацию, когда объединяются несколько структур, чтобы сделать доброе дело»,— добавила она.

В качестве примера Ирина Гуткина привела коллаборацию ПАО «Т Плюс» и «Аистенка» по сбору 160 кг средств гигены и детского питания для семей с детьми, кофеен Engels и фонда «Менора» по направлению 10% от стоимости всех проданных кофейных напитков на оплату горячих обедов для одиноких пожилых людей с ментальной инвалидностью. «Мы хотим, чтобы 19 мая, когда мы дадим старт "Щедрого Екатеринбурга" в этом году, чтобы этих партнерских дружественных соединений стало больше. Люди начнут постепенно быть добрее и щедрее»,— сказала она.

Алексей Орлов подчеркнул, что Екатеринбург уже сейчас «трудно назвать не щедрым». «Знаю огромное количество примеров, сотни, просто многие люди это не афишируют: платят стипендии, поддерживают многодетные семьи, детские дома, пожилых людей»,— пояснил градоначальник, однако поддержал идею разработать календарь со всеми благотворительными мероприятиями города.

Депутат гордумы Константин Киселев («Яблоко») поинтересовался, рассматривали ли волонтеры иные аксиомы, кроме как «идеи, что надо собраться всем миром и показать государству, муниципалитету, что те не справляются с медициной и еще чем-то». Ирина Гуткина заверила, что проект «не направлен против кого-либо». «Когда мы все будем добрыми и благотворительными, тогда мы точно не будем противопоставлять, что государство может, а что нет. Это общая задача, и ради нее мы и делаем все это»,— добавила она.

В конце обсуждения Алексей Орлов отметил, что все НКО в проекте должны быть «проверены и с чистейшей репутацией, если мы жертвуем какие-то деньги». «Много раз была ситуация, когда подходит на улице человек с руками и ногами, который может себе что-то и заработать и говорит "подай, пожалуйста, на хлеб". Говорю: пошли, я тебе хлеб куплю. Нет, ему деньги нужны. И как к этому человеку относиться? Нуждается он в помощи или нет? Наверное, да. Но другой помощи нет, поэтому НКО должны этим заниматься»,— сказал мэр и пообещал посетить презентацию «Календаря добра Екатеринбурга» 19 мая в «Синара Центре».

Василий Алексеев